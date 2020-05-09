Скандальный клип Ольги Бузовой взорвал интернет

В довольно-таки тоскливый период самоизоляции Ольге Бузовой удалось буквально сорвать банк. Зрительских симпатий, конечно.
Бузова выступила с призывом к россиянам
Ее клип «Давай останемся дома» набрал более 10 миллионов просмотров в YouTubе.
И это несмотря на то, что Бузова все-таки не профессиональная певица, и клип записан и смонтирован ею в домашних условиях, — рассказывает 5Канал
Простенькие слова и несложная мелодия, однако, они покорили зрителей, Ольге опять удалось «попасть в яблочко».
«Давай останемся дома, закроем все двери
Под светом неона в нашей атмосфере.
И нам некуда бежать, некуда спешить
Я просто хочу одним тобою жить!»
На фоне песни в клипе показано, как развлекают себя и своих близких в условиях самоизоляции звезды российского шоу-бизнеса.
В довольно-таки тоскливый период самоизоляции Ольге Бузовой удалось буквально сорвать банк. Зрительских симпатий, конечно.
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