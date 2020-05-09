Май 9th, 2020

Скандальный клип Ольги Бузовой взорвал интернет

В довольно-таки тоскливый период самоизоляции Ольге Бузовой удалось буквально сорвать банк. Зрительских симпатий, конечно.

Бузова выступила с призывом к россиянам

Ее клип «Давай останемся дома» набрал более 10 миллионов просмотров в YouTubе.

И это несмотря на то, что Бузова все-таки не профессиональная певица, и клип записан и смонтирован ею в домашних условиях, — рассказывает 5Канал

Простенькие слова и несложная мелодия, однако, они покорили зрителей, Ольге опять удалось «попасть в яблочко».

«Давай останемся дома, закроем все двери

Под светом неона в нашей атмосфере.

И нам некуда бежать, некуда спешить

Я просто хочу одним тобою жить!»

На фоне песни в клипе показано, как развлекают себя и своих близких в условиях самоизоляции звезды российского шоу-бизнеса.