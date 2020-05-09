Май 9th, 2020

Робот-собака от Boston Dynamics начал проверять дистанцию между людьми в сингапурском парке

Робот-собака Spot от американской Boston Dynamics с 8 мая проверяет, соблюдают ли люди безопасное расстояние друг от друга. Об этом пишет The Verge.

Несмотря на эпидемию COVID-19, в Сингапуре не запретили одиночные прогулки в парках или пробежки.

Spot произносит для посетителей парка заранее записанное сообщение: «Для вашей безопасности и безопасности окружающих, пожалуйста, отойдите на расстояние не меньше метра».

Также робот напоминает о необходимости мыть руки.

Четвероногий робот Spot патрулирует сингапурский парк The Straits Times

Робот может оценить расстояние между людьми, также у него есть камеры, с помощью которых отслеживается количество людей в парке.