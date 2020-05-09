 
 
Май 9th, 2020

Принц Уильям и его жена Кейт сделали профили в соцсетях семейными

Cambridge Xmas CardПринц Уильям и Кейт Миддлтон внесли изменения в свои аккаунты в социальных сетях Twitter и Instagram, обновив снимок профиля – теперь аккаунты приобрели больше «семейственности».

На обновленном снимке запечатлено все многочисленное семейство герцога и герцогини Кебриджских, включая их троих детей – принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Новая фотография была сделана в апреле этого года, точнее 23 числа, когда кроха-принц Луи отмечал свое двухлетие. На снимке малыш сидит у мамы на руках, рядом стоит принц Уильям, а перед родителями расположились принц Джордж и принцесса Шарлотта.

Поклонники королевской семьи с большим одобрением восприняли произошедшие изменения, признавшись, что это стало настоящим и очень приятным сюрпризом.

 

Tags: , , , , | Category: Новости, Общество, Шоу-бизнес ﻿
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