Май 9th, 2020

Пользу от зеленого чая сложно переоценить

Не зря китайцы самая здоровая нация в мире. В чем такой секрет популярности и влияния на организм? Прежде всего, чай содержит практически все группы витаминов, около 500 видов органических соединений и минеральных веществ. Но следует помнить, что от пары чашек не станешь здоровым, следует сделать чаепитие ежедневным ритуалом. Действие зеленого чая на организм является накопительным.



Входящий в его состав теин бодрит и стимулирует организм, укрепляет стенки сосудов и сердечную мышцу. Калий и магний в его составе полезны для сердца. А также очищает стенки сосудов от жира, они становятся эластичными. В итоге нормализуется кровообращение и артериальное давление. Антисептическое и антибактериальное воздействие чай оказывает и на стенки желудка, на кишечник, поэтому люди, пьющие зеленый чай, редко страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта или страдают отравлениями.



Микроэлементы, такие как фосфор, калий, кальций, укрепляют костную и зубную ткань, зубную эмаль, волосы, ногти. Психостимулирующее воздействие также очень важно: чай повышает чувствительность нервной системы, обостряет зрение, концентрирует внимание, повышает настроение. Танины коагулируют белки, поэтому с его помощью легко остановить кровь, противовоспалительный эффект ощутим при ранах и ожогах. Авитаминоз не страшен любителям зеленого чая.



Пожилым людям зеленый чай особенно полезен. У них происходят изменения в мышцах. А мышечная сила снижается. Чай поможет восстановить тонус мышц.