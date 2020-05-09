Май 9th, 2020

Петр Порошенко отметил разницу в праздновании Дня памяти и «победобесия»

Победа СССР над нацистами 75 лет назад не дает права России посягать на территориальную целостность Украины. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер «Европейской Солидарности» Порошенко.



Он отметил, для него лично есть очень символичным, как отличается виденье Украины, виденье Европы и виденье России завершения Второй мировой войны. В России под их колорадскими ленточками обязательно есть надпись: «Можем повторить!». Украина встречает 8 мая вместе со всей Европой надписью: «Никогда снова!». Это и есть отличие двух философий – российского победобесия и украинского, и европейского Дня памяти и примирения.



По словам Порошенко горячую войну Россия развязала не только против Украины, она ее развязала де-факто против всей цивилизации. Нужно признать, что пока что по отношению к другим европейским странам эта война называется гибридной.

Она ведется благодаря помощи многих союзников, в том числе и коронавируса. В подтверждение этого есть то, что западные спецслужбы поймали россиян на распространении лжи о коронавирусе, также западные спецслужбы подловили россиян на распространении фейков о существовании в Украине секторных американских биолабораторий.