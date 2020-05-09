Май 9th, 2020

Парад в Бресте и расчленение Польши ставит СССР в неудобное положение

9 мая – День победобесия в российском Рейхе. В этот день полезно вспомнить, кто, вместе с Гитлером, расчленил Польшу и начал Вторую мировую войну, кто, вместе с Гитлером, проводил в Бресте парад, кто заставил необученных, неодетых, безоружных новобранцев добывать себе оружие в бою?



В этот день полезно вспомнить, кто ставил за спинами своих войск загранотряды с пулеметами, чтобы солдаты не могли отступать? Кто взорвал плотину ДнепроГЭС, не предупредив население и тупо смыл десятки тысяч советских людей в Днепр.

Кто, отступая, жег продовольствие, обрекая гражданских на голод? Кто утопил в Днепре несколько сотен тысяч бойцов ради того, чтобы взять Киев к годовщине Октябрьской революции? Кто положил еще несколько сотен тысяч солдат, чтобы взять Берлин раньше американцев?



И самое главное и циничное, кто, после немецкого концлагеря, сажал своих пленных солдат еще на десяточку? Кто насильно вывез покалеченных ветеранов в Вааламский монастырь, подальше от людских глаз? А так, конечно, да, праздник, весело же, победу добыли. Можно праздновать вместе с Путиным.