Май 9th, 2020

Ограничение на поездки внутри Шенгенской зоны продлят до 15 июня

Еврокомиссия рекомендовала продлить ограничения на поездки внутри Шенгенской зоны, введенные из-за угрозы распространения коронавируса, до 15 июня.

«Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС и шенгенского пространства продлить ограничения на необязательные путешествия на 30 дней — до 15 июня», — говорится в сообщении ЕК.

Снятие ограничений на поездки должно быть поэтапным, считает Еврокомиссия. Внутренний пограничный контроль должен начать сниматься постепенно и скоординированно, после этого могут быть сняты ограничения на внешних границах.