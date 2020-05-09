Май 9th, 2020

Леся Никитюк рассказала ,какой ей нужен мужчина

Личная жизнь Леси Никитюк — тайна за семью печатями. Девушка предпочитает не распространяться о своих отношениях, но во время прямого эфира в Instagram с певицей Олей Поляковой Леся рассказала, какой избранник ей нужен.

«Я хочу быть вместе с человеком, который будет идти на компромиссы и любить меня такой, какая я есть. Также он должен понимать, что моя работа никуда не денется, потому что моя работа — это я, — сказала Никитюк. — Считаю, что времена, когда женщина обязана была сидеть дома, провожать мужа на работу и заниматься только хозяйством и детьми, остались позади. Ведь сейчас, чтобы хорошо жить, нужно круглосуточно пахать. Бытовые проблемы всегда можно решить, воспользоваться услугами cleaning-сервиса, в конце концов», — поделилась Никитюк.

«Время и этот карантин покажут, нашла ли я уже того самого. Честно говоря, мне нужно было время, чтобы остановиться и отдохнуть от съемок и проектов, — объяснила ведущая. — Меня же никогда нет дома. Как шутит моя подруга, «я могу борщ сварить или сегодня, или в октябре», — добавила девушка.