Конор Макгрегор согласился сразиться с Оскаром Де Ла Хойей

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор может провести поединок по правилам бокса с легендарным американцем Оскаром Де Ла Хойей.

Да Ла Хойя за свою карьеру был чемпионом мира в шести весовых категориях. Известный как «Золотой мальчик», он покинул ринг в 2009 году, но, как оказалось, вовсе не навсегда. Теперь боксер говорит, что разгромит Макгрегора за два раунда.

Как пишет «Новое время», ирландец, ранее уступивший в боксерском бою Флойду Мейвезеру, принял вызов 47-летнего Оскара.