 
 
Май 9th, 2020

Конор Макгрегор согласился сразиться с Оскаром Де Ла Хойей

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор может провести поединок по правилам бокса с легендарным американцем Оскаром Де Ла Хойей.

Да Ла Хойя за свою карьеру был чемпионом мира в шести весовых категориях. Известный как «Золотой мальчик», он покинул ринг в 2009 году, но, как оказалось, вовсе не навсегда. Теперь боксер говорит, что разгромит Макгрегора за два раунда.

Как пишет «Новое время», ирландец, ранее уступивший в боксерском бою Флойду Мейвезеру, принял вызов 47-летнего Оскара.

Category: Мир, Новости ﻿
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