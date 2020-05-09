Май 9th, 2020

Кайли Дженнер потратила еще немного денег на недвижимость

Самая молодая миллиардерша в мире продолжает тратить деньги. На этот раз Кайли купила участок земли. Спустя две недели после приобретения роскошного дома в Холмби-Хиллз, который обошелся ей в 36,5 миллиона долларов, Кайли Дженнер стала хозяйкой пяти акров земли в Хидден-Хилс. Обошлись они ей всего в 15 миллионов.

Известно,что звезда выкупила участок за наличные, а рекламные проспекты утверждают, что он является одним из крупнейших в городе . С 2015 по 2018 годы земля принадлежала Майли Сайрус, у которой было двухэтажное ранчо и небольшая конюшня. Следующий владелец снес все постройки, чтобы возвести роскошный комплекс, но его планам так и не суждено было осуществиться.

Солидные приобретения Кайли уже не вызывают недоумения у ее поклонников, ведь в этом году звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» вновь оказалась в списке миллиардеров, который составляет журнал Forbes. Большую часть состояния Дженнер заработала благодаря своему бьюти-бренду Kylie Cosmetics, который запустился в 2014 году.