Май 9th, 2020

Google и Facebook оставят сотрудников на удаленном режиме до конца года

Гендиректор головной компании Google, Сундар Пичаи объявил сотрудникам, что большинству из них, по всей видимости, придется работать в удаленном режиме до конца года. Те, кому все же необходимо вернуться в офис, смогут сделать это в июне или июле, но на рабочих местах будут введены определенные меры безопасности.

Об этом Пичаи заявил на общем собрании персонала, проведенном по видеосвязи, сообщило популярное издание. Позднее эту информацию подтвердил источник Business Insider. Представитель Google не ответил на запрос о комментарии.

Google перевел сотрудников на удаленную работу в марте на фоне распространения коронавирусной инфекции. При этом часть «критически важного для непрерывности бизнеса» персонала продолжает работать в офисах. В апреле руководство компании объявило, что удаленный режим работы продлен до 1 июня.