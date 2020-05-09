Google и Facebook оставят сотрудников на удаленном режиме до конца года

Гендиректор головной компании Google, Сундар Пичаи объявил сотрудникам, что большинству из них, по всей видимости, придется работать в удаленном режиме до конца года. Те, кому все же необходимо вернуться в офис, смогут сделать это в июне или июле, но на рабочих местах будут введены определенные меры безопасности.
Об этом Пичаи заявил на общем собрании персонала, проведенном по видеосвязи, сообщило популярное издание. Позднее эту информацию подтвердил источник Business Insider. Представитель Google не ответил на запрос о комментарии.
Google перевел сотрудников на удаленную работу в марте на фоне распространения коронавирусной инфекции. При этом часть «критически важного для непрерывности бизнеса» персонала продолжает работать в офисах. В апреле руководство компании объявило, что удаленный режим работы продлен до 1 июня.
Facebook также сообщила сотрудникам, что они могут работать из дома до конца года. Эту информацию подтвердил представитель компании. При этом он отметил, что офисы компании начнут открываться с 6 июля.
Ранее гендиректор Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания не будет спешить с возвращением сотрудников в офисы, чтобы в первую очередь помочь тем, кому это делать действительно необходимо. «Мы знаем, что большинство людей не могут работать из дома так же легко, как многие другие наши сотрудники», — объяснил он.
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