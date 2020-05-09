Май 9th, 2020

Дженифер Энистон эмоционально показала свое отношение к пандемии

51-летняя голливудская звезда разместила в Сети снимок, на котором изображена показывающей средний палец. Актриса посвятила фото пандемии коронавируса, выругавшись в подписи к нему. «Дорогой Covid… Ты можешь сейчас любезно отвалить, спасибо, и ПОКА», — написала Энистон.

Менее, чем за сутки снимок набрал 5,8 млн лайков, а также свыше 40 тыс комментариев, в которых фолловеры полностью поддержали актрису. «Именно то, что хотелось сказать», «В точку!», «Как это все надоело», «Коронавирус, fuck off», — пишут в Сети.

«Наконец-то кто-то сказал это», – отреагировала на публикацию коллеги американская актриса Сара Фостер, сыгравшая Джен Кларк в сериале «90210: Новое поколение».

3 апреля Энистон была настроена более оптимистично, заявив что находится в беспрерывной изоляции почти три недели и не видит проблем в том, чтобы оставаться дома в течение продолжительного времени.