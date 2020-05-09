Архивный снимок обнаженной Собчак вызвал ажиотаж

Архивная фотография полностью обнаженной телеведущей Ксении Собчак восхитил пользователей сети. Снимок появился в Instagram-аккаунте фотографа Александра Гусова.

На размещенном черно-белом кадре знаменитость позирует голой, сидя на корточках на стуле и прикрывая грудь локтем. В другой руке Собчак держит кусок ткани, которым загораживает часть ягодиц.

«Красивая Ксения Собчак, Москва, 2009», — подписал публикацию автор фото, который сотрудничал с такими изданиями, как The Wall Street Journal и The Guardian. Пост набрал больше 3,5 тысячи лайков.

Подписчики восхитились внешним видом телеведущей и оценили работу Гусова. «Первый раз вижу Ксению в таком нежном образе», «Ого, гениальный кадр!», «Как красиво», «Талантище», — комментировали они.