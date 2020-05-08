 
 
Май 8th, 2020

Впервые в мировой истории смертный приговор был вынесен по видеоконференции

фемидаВсемирная пандемия коронавирусной инфекции постепенно превращается в торжество киберпанка даже не в самых экономически развитых регионах. Власти различных стран вводят всяческие системы слежки и контроля исполнения введенных ограничений, а все большее количество видов привычного личного взаимодействия перетекает «в онлайн». Дошло даже до экстремальной крайности — в Нигерии через сервис видеоконференций Zoom был вынесен смертный приговор.

Виртуальное судебное заседание прошло в понедельник, 4 мая, в самом крупном городе страны Лагосе, расположенном на юго-западе Нигерии. Олалекана Хамида приговорили к высшей мере наказания за убийство работника его матери, которое, по версии следствия, он совершил в 2018 году. Подсудимый присутствовал на суде удаленно с помощью Zoom, находясь при этом в тюрьме. В видеоконференции участвовали также все необходимые стороны процесса — прокуроры, адвокат и судья.

По словам представителя министерства юстиции страны, приговоренный пока что останется в месте своего заключения.

Дата казни через повешение не сообщается. Журналистам не удалось связаться с Олалеканом, известно лишь, что он отрицает обвинения. Заседание проходило в удаленном режиме в связи с введенными в Нигерии жесткими мерами противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

 

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