Впервые в мировой истории смертный приговор был вынесен по видеоконференции

Виртуальное судебное заседание прошло в понедельник, 4 мая, в самом крупном городе страны Лагосе, расположенном на юго-западе Нигерии. Олалекана Хамида приговорили к высшей мере наказания за убийство работника его матери, которое, по версии следствия, он совершил в 2018 году. Подсудимый присутствовал на суде удаленно с помощью Zoom, находясь при этом в тюрьме. В видеоконференции участвовали также все необходимые стороны процесса — прокуроры, адвокат и судья.

По словам представителя министерства юстиции страны, приговоренный пока что останется в месте своего заключения.

Дата казни через повешение не сообщается. Журналистам не удалось связаться с Олалеканом, известно лишь, что он отрицает обвинения. Заседание проходило в удаленном режиме в связи с введенными в Нигерии жесткими мерами противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.