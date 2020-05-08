В РПЦ назвали атомную бомбу «отличным изобретением»

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов считает правильной практику освящения ядерного оружия Русской Православной церковью. Мнением священник поделился в интервью газете «Токио симбун».

По словам Смирнова, РПЦ освящает все предметы, которыми пользуется человек — дома, одежду, даже автомобили. «А ядерное оружие — это вообще такое замечательное изобретение. Благодаря этому оружию Россия до сих пор существует», — цитирует «Интерфакс» слова Смирнова.

Он рассказал, что сразу после Второй Мировой войны Лондон уговаривал Вашингтон сбросить такие бомбы, как для Хиросимы и Нагасаки, на 27 самых больших советских городов, чтобы уничтожить СССР. Но поскольку советские ученые успели создать свою ядерную бомбу, «они теперь ничего не могут сделать».

Смирнов, в 2001—2013 годах возглавлявший синодальный Отдел по взаимодействию с Вооруженными силами, заявил, что когда сам освящал оружие, чувствовал, что совершает нечто великое. По его словам, в России ядерное оружие — это «оружие мира» и защиты. «Мы в отличие от Америки никогда его не используем и не хотим использовать», — подчеркнул он. Также Смирнов добавил, что это оружие устрашения для тех, кто хочет уничтожить Россию.

Священник признал, что на такое оружие уходит много денег, и россиянам приходится беднее жить, но зато «мы живем и строим государство, которое мы хотим, а не такое, как они хотят нам».

Напомним, в начале февраля РПЦ представила для публичного обсуждения проект документа, где было предложено отказаться от освящения некоторых видов оружия, в том числе ядерного. Сбор отзывов на документ продлится до 1 июня. Практически сразу в недрах РПЦ развернулась дискуссия по этому вопросу. Так, первый зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков выразил несогласие с планами запретить освящение отдельных видов оружия.

«Оружие освящается затем, чтобы оно служило справедливым и благородным целям, то же самое касается и всякого вынужденного применения силы. Предметом дискуссии могут быть цели ношения и применения оружия, а не само его освящение (…) Убивает не само оружие, а люди, использующие его, поэтому нелепо оценивать оружие по степени его «моральности», — написал Щипков.