В Грузии не верят в эффективность Саакашвили на новой должности

С таким заявлением выступил вице-спикер грузинского парламента Мамука Мдинарадзе.

«Я хочу сказать Раде и нашим коллегам, большей их части большое спасибо за благоразумие и разделение наших позиций. Факт, что в Раде рассмотрение его кандидатуры на должность, о которой шла речь, не произошло. Я уверен, что одним из факторов были и наши обращения, в которых мы говорили о том, что нельзя назначать преступника на какую-либо политическую должность в дружественной стране», — сказал Мдинаразде на брифинге.

«Я не знаю, назначат ли его советником, консультантом или секретарем. Наверное, на должности секретаря он и кофе без пиарщиков не сможет хорошо сварить. По крайней мере, мы уверены, что парламент поступил так, как это сделал бы законодательный орган любой уважающей себя страны», — заключил Мдинарадзе.

Как известно, возможное назначение Саакашвили на пост заместителя главы правительства по вопросам реформ взывало крайне негативную реакцию у грузинских властей.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария пригрозил отозвать посла из Киева для консультаций в случае, если подобное назначение произойдет.

Спикер парламента Арчил Талаквадзе написал письмо спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, в котором просил не назначать экс-президента на политическую должность.

О том, что назначение Саакашвили на должность в Кабмине испортит отношения между странами, отметила и президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем заявлении.