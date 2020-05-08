 
 
Май 8th, 2020

Ученые назвали основную причину распространения коронавируса

Ученые Федерального университета Баии в Бразилии назвали путешествия основной причиной распространения коронавируса по планете. Результаты их исследования публикует Daily Mail.

Так, согласно выводам экспертов, страны, которые запретили международные авиаперевозки, добились большего успеха в борьбе с инфекцией, нежели те, кто до сих пор не принял никаких мер.

«Мы проверили влияние социально-экономических, климатических и транспортных факторов. Выяснилось, что самое большое воздействие на ежедневное увеличение случаев COVID-19 в мире оказали именно авиаперевозки», — уточняется в исследовании.

Кроме того, ученые считают, что именно ограничение пассажирских авиаперелетов и закрытие границ может способствовать уменьшению темпа роста заболевших.

«Распространение COVID-19 в мире с 2019 по 2020 год сократится, если будут усовершенствованы меры тестирования и контроля на борту самолетов (например, быстрый скрининг и изолирование зараженных путешественников)», — заявили сотрудники университета, добавив, что это самое выгодное и правильное решение возникшей проблемы.

Tags: | Category: Мир, Наука, Новости ﻿
загрузка...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>