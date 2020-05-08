Май 8th, 2020

Ученые — коронавирус передается через секс

Ученые — коронавирус передается через секс и может храниться неопределенно долгое время в сперме и другой секреции.

Уже обнаруженный в слюне, крови и стуле, коронавирус был обнаружен китайскими исследователями в сперме нескольких людей, которые заразились Covid-19, в том числе у пациентов с ремиссией.

Об этом свидетельствует новое исследование, опубликованное в четверг американским научным журналом Journal of American Medical Association. Однако для подтверждения этого факта необходимо будет провести дополнительные исследования.

Авторы подчеркивают, что объем исследования «ограничен небольшим размером выборки» и что необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять продолжительность жизни вируса в сперме и условия его передачи.