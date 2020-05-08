Май 8th, 2020

У Газпрома начались проблемы с поставками газа в Турцию

Очередной газопровод Российской Федерации «Голубой поток» останавливается на профилактику. Известный российский телеграмм-канал отмечает: «Исходя из скоропостижной остановки на профилактику «Голубого потока», проблемы начались с поставками газа в Турцию. Можно предполагать, что они также потребовали скидки. Но есть еще одна сторона, она более прозаичная, но и опасная для холдинга. В этом плане вполне могут быть завязаны интересы Украины, которая уже брала «в заложники» газопровод «Голубой поток» для оказания давления на «Газпром».



В это же время авторы телеграмм-канала напомнили, как в Нидерландах по требованию «Нафтогаза» в мае 2018 года окружной суд Амстердама наложил арест на принадлежащие «Газпрому» акции Blue Stream Pipeline Company B.V. В тот раз многоходовка компании из Украины оказалась выигрышной.



Планы остановки российскими властями газопровода СМИ РФ прокомментировали так: «Да и сейчас остановка происходит на фоне резких заявлений со стороны Украины о новом иске. Теперь же «Нафтогаз» намерен потребовать 17 миллиардов и 300 миллионов долларов за злоупотребление «Газпромом» своего доминируещего положения и жонглирования ценами».