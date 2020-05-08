Стоимость золота,изьятого у узников концлагерей фашистами,составляла около 40 миллионов долларов

Находка огромного хранилища ценностей Рейхсбанка в шахте Меркерс, сделанная в апреле 1945 года американскими солдатами, послужила отправной точкой в деле поисков сокровищ Третьего рейха и выяснения масштабов нацистского грабежа.

Наряду с мешками и ящиками с рейхсмарками и иностранной валютой, золотыми и серебряными слитками, золотыми монетами, ювелирными изделиями и произведениями искусства в шахте Меркерс были обнаружены предметы, неоспоримо свидетельствующие о преступлениях нацистского режима: обручальные кольца, золотые оправы от очков, золотые зубные коронки, изъятые у узников концлагерей. Впоследствии американцам удалось найти и допросить ряд свидетелей, из показаний которых всплыло имя гауптштурмфюрера СС Бруно Мель-мера.

Именно на этого человека была возложена обязанность учета ценностей, конфискованных у узников концентрационных лагерей и других фабрик смерти, и аккумуляции вырученных от их продажи средств на специальном счете СС, открытом в Рейхсбанке.

О том, что накопленное СС имущество было огромно, знают все. Известно и то, что оно было получено с использованием самых грязных методов и той неограниченной власти, которой обладала эта преступная организация. Специально организованные «айнзатцгруппен» занимались грабежом оккупированных стран. Золото, драгоценные камни, произведения искусства, валюта рекой наполняли кассу СС.

Значительную часть этих сокровищ представляли собой ценности, конфискованные у жертв нацистского режима. Их владельцы были расстреляны, умерщвлены в концлагерях, сожжены в печах крематориев, отравлены в газовых камерах.

Полученную добычу следовало оприходовать и пустить на нужды организации, а то ситуация становилась совершенно нетерпимой: например, вплоть до середины 1942 года медицинская служба СС использовала изъятые у убитых людей золотые зубные коронки для реставрации зубов эсэсовцев, но в итоге количество этих коронок настолько превысило потребности эсэсовской медицины, что врачи просто не знали, что с ними делать. Было решено, что Рейхсбанк примет на себя операции по реализации ценностей, имеющихся в распоряжении СС, а для аккумуляции средств, полученных в результате этих операций, в Рейхсбанке был открыт специальный счет на имя гауптштурмфюрера СС Бруно Мельмера. Первый грузовик с конфискованным у узников концлагерей имуществом подъехал к воротам Рейхсбанка в августе 1942 года. В дальнейшем таких грузовиков будет еще много… Всего в Рейхсбанк было доставлено 76 контейнеров с награбленными эсэсовцами ценностями, каждый из которых весил 2577 кг и был маркирован кратким обозначением «Melmer». Контейнеры содержали в себе валюту, лом драгоценных металлов, монеты, украшения, обручальные кольца, часы, столовое серебро… Рейхсбанк покупал монеты и иностранную валюту по выгодному для СС курсу, ювелирные украшения, представлявшие художественную ценность, которые затем продавались на внешнем рынке. Золотой лом отправлялся на старый Прусский монетный двор – в переплавку. Предварительно золото проходило очистку – этим занималась компания «Дегусса», официальный партнер Рейхсбанка. Из очищенного золота изготавливались слитки, которые затем тоже отправлялись на внешний рынок. Тихие швейцарские «гномы» обращали эти слитки золота в конвертируемую валюту. Все вырученные средства аккуратно зачислялись на банковский счет СС в Рейхсбанке – «счет Мельмера». Общая выручка составила 4,65 миллионов долларов (40,5 миллионов в сегодняшних ценах).