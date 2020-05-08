 
 
Май 8th, 2020

Стало известно, в чьем доме Меган Маркл и принц Гарри живут в Лос-Анджелесе

Переехав из Канады в США, 38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри сразу занялись поиском дома для дальнейшей жизни там. Но так как это процесс не быстрый, пока они вместе со своим годовалым сыном Арчи поселились в роскошном особняке известного голливудского продюсера Тайлера Перри. Стоимость дома оценивается в 18 миллионов долларов.

 

Тайлер Перри

Тайлер Перри 

Как сообщает издание Daily Mail, в доме, построенном в тосканском стиле, есть восемь спален и 12 ванных комнат. Он расположен на территории в 89 тысяч квадратных метров на вершине холма в эксклюзивном охраняемом комплексе Beverly Ridge Estates, откуда открывается потрясающий вид на город с заднего двора. Именно здесь Меган и Гарри отметили первый день рождения своего сына Арчи. Снимают герцоги Сассекские этот дом или приобрели его, неизвестно. Однако никакой информации, что особняк был продан, нет.

 

Меган Маркл и принц Гарри

 

Супруги были крайне осторожны, чтобы сохранить свое место проживания в секрете.

Их команда помогла им выбрать место в Лос-Анджелесе. В Беверли-Ридж есть свои собственные охраняемые ворота, а в собственности Тайлера есть дополнительные ворота, за которыми следит их служба безопасности. Беверли-Ридж — отличное место, чтобы остаться незамеченным. Их соседи — это в основном богатые бизнесмены, а не сплетники из мира шоу-бизнеса. Безусловно, это потрясающее место, это один из самых красивых и желанных районов Лос-Анджелеса. В Беверли-Ридж всего 14 домов, но это очень престижное место.

— рассказал инсайдер.

Он добавил, что месячная аренда дома здесь начинается от 20 тысяч долларов и может доходить до 40 тысяч.

 

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи 

Пара никогда не была замечена вместе с Перри, но, вероятно, их могла познакомить их общая подруга — известная телеведущая Опра Уинфри (сын Перри является ее крестником): Меган Маркл и принц Гарри сейчас работают над документальным сериалом с Опрой, а Перри в прошлом сотрудничал на ее телевизионном канале. Этот дом он построил с нуля, купив землю за 4,3 миллиона долларов в 2004 году. Говорят, что среди его потенциальных покупателей был Канье Уэст, однако сделка не состоялась. В 2018 году он продал один из своих домов в Беверли-Хиллз рэперу Фарреллу Уильямсу за 15,6 миллиона долларов.

Перри руководит кинопроизводственной компанией Tyler Perry Studios. Его состояние оценивается в 600 миллионов долларов. В 2011 году журнал Forbes назвал его самым богатым человеком в сфере развлечений, а в октябре прошлого года он получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде.

 

Меган Маркл и принц Гарри

 

ИСТОЧНИК Daily Mail

Tags: , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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