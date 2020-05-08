Стало известно, в чьем доме Меган Маркл и принц Гарри живут в Лос-Анджелесе

Переехав из Канады в США, 38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри сразу занялись поиском дома для дальнейшей жизни там. Но так как это процесс не быстрый, пока они вместе со своим годовалым сыном Арчи поселились в роскошном особняке известного голливудского продюсера Тайлера Перри. Стоимость дома оценивается в 18 миллионов долларов.

Тайлер Перри

Как сообщает издание Daily Mail, в доме, построенном в тосканском стиле, есть восемь спален и 12 ванных комнат. Он расположен на территории в 89 тысяч квадратных метров на вершине холма в эксклюзивном охраняемом комплексе Beverly Ridge Estates, откуда открывается потрясающий вид на город с заднего двора. Именно здесь Меган и Гарри отметили первый день рождения своего сына Арчи. Снимают герцоги Сассекские этот дом или приобрели его, неизвестно. Однако никакой информации, что особняк был продан, нет.

Супруги были крайне осторожны, чтобы сохранить свое место проживания в секрете.

Их команда помогла им выбрать место в Лос-Анджелесе. В Беверли-Ридж есть свои собственные охраняемые ворота, а в собственности Тайлера есть дополнительные ворота, за которыми следит их служба безопасности. Беверли-Ридж — отличное место, чтобы остаться незамеченным. Их соседи — это в основном богатые бизнесмены, а не сплетники из мира шоу-бизнеса. Безусловно, это потрясающее место, это один из самых красивых и желанных районов Лос-Анджелеса. В Беверли-Ридж всего 14 домов, но это очень престижное место.



— рассказал инсайдер.

Он добавил, что месячная аренда дома здесь начинается от 20 тысяч долларов и может доходить до 40 тысяч.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Пара никогда не была замечена вместе с Перри, но, вероятно, их могла познакомить их общая подруга — известная телеведущая Опра Уинфри (сын Перри является ее крестником): Меган Маркл и принц Гарри сейчас работают над документальным сериалом с Опрой, а Перри в прошлом сотрудничал на ее телевизионном канале. Этот дом он построил с нуля, купив землю за 4,3 миллиона долларов в 2004 году. Говорят, что среди его потенциальных покупателей был Канье Уэст, однако сделка не состоялась. В 2018 году он продал один из своих домов в Беверли-Хиллз рэперу Фарреллу Уильямсу за 15,6 миллиона долларов.

Перри руководит кинопроизводственной компанией Tyler Perry Studios. Его состояние оценивается в 600 миллионов долларов. В 2011 году журнал Forbes назвал его самым богатым человеком в сфере развлечений, а в октябре прошлого года он получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде.