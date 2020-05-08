 
 
Май 8th, 2020

США обвинили Москву в фальсификации истории Второй мировой

Соединенные Штаты солидарны с европейскими партнерами в противодействии намерениям РФ намеренно искажать историю про Вторую мировую войну и заниматься возвеличиванием своей роли в победе над нацизмом.

США обвинили Россию в фальсификации истории Второй мировой
Об этом 7 мая заявил на заседании в формате видеоконференции постоянного совета ОБСЕ посол США при этой организации Джеймс Гилмор, сообщает Укринформ.

«Мы должны не забывать, что Вторая мировая война началась в 1939 году, когда Сталин и Гитлер приняли пакт (Молотова и Риббентропа), который разделил Восточную Европу на советскую и нацистскую зоны контроля», — напомнил американский дипломат.

Он обратился к польским коллегам, которые, по словам Гилмора, не забыли про начало оккупации Польши в 1939 году.

«Для многих наций в Европе 1945 год не стал возвращением к свободе, но, скорее, началом 50-летнего угнетения со стороны Советского Союза. Путь к подлинному освобождению был долгим, и в некоторых случаях он еще продолжается», — заявил посол.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты призывают Москву прекратить заниматься своим возвеличиванием и искажать историю.

«Мы солидарны с нашими европейскими партнерами и выступаем против фальсификации истории Россией», — отметил Гилмор.

Category: Новости, Россия, США ﻿
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