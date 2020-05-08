Май 8th, 2020

Сравнение смартфонов iPhone SE 2 и iPhone XR. Главные отличия

Весной 2020 года среди новинок Apple iPhone появилась модель iPhone SE 2. Она способна стать серьезным конкурентом для iPhone XR. В этом году обеим смартфонам пророчат большую популярность у пользователей. Чтобы покупателям было легче разобраться в их отличиях, мы сравним главные характеристики этих устройств.

Дизайн устройств

Оба телефона оснащены экранами из стекла и прочными оболочками из алюминия.

При этом у Iphone se 2 привычный дизайн, характерный для всех смартфонов, начиная с модели iPhone 6 и заканчивая iPhone 8. У SE 2 прямоугольный небольшой экран, размером всего 4,7 дюймов. У лицевой панели есть привычные рамки вокруг монитора и знакомая всем кнопка «домой», которой достались функции управления телефоном и опознавания пользователя. Современная технология Touch ID помогает определить владельца, сканируя отпечатки пальцев. Очевидно, что разработчики не стали гнаться за последними модными тенденциями, а решили отдать предпочтение классическому для iPhone дизайну, особенно полюбившемуся пользователям.

Флагман XR по-прежнему смотрится современно и креативно. Он имеет большой (целых 6,1-дюймов) экран с тонкими, почти незаметными рамками. Внизу передней панели больше нет кнопки «домой», а края монитора слегка закруглились. По внешнему виду смартфон отвечает всем тенденциям современной моды.

У обоих телефонов задние панели имеют одинаковый функционал. На обороте у каждой модели есть одна камера со вспышкой.

Палитра оттенков корпуса и его габариты

Новый Iphone se 2 по своим размерам очень компактный (138,4Х67,3Х7,3 мм), он легко ложиться в руку, его удобно держать во время телефонных переговоров. Вес устройства только 148 г. Пользователи могут выбрать один из трех оттенков корпуса. Смартфон выпускается в черном, белом и красном варианте.

Модный XR получил вместе с большим экраном и солидные габариты 150,9Х75,7Х8,3 мм. При этом он не выглядит громоздким. Его вес 194 г, и это хороший показатель для таких размеров. Купить новую модель можно в одном из шести вариантов цветов: красном, черном, белоснежном, коралловом, ярко-синем, желтом.

Характеристики экранов

Новый Iphone se 2 имеет плоский экран Retina HD с разрешением 1334 × 750 пикселей и показателем плотности точек 326 ppi.

Его конкурент XR оснащен экраном Liquid Retina HD. Монитор, закругленный по краям, занял всю лицевую панель. Он получил увеличенное разрешение 1792 × 828 пикселей, а плотность точек осталась 326 ppi.

Остальные характеристики мониторов идентичны у обоих устройств. Оба экрана будут качественно передавать изображение, при этом главным плюсом модели XR остается размер монитора, на котором смотреть видео будет приятнее.

Размеры памяти и особенности процессоров

Новенький SE 2 получил такие варианты памяти: стандартные 64 ГБ и 128 ГБ, а также увеличенную 256 ГБ. Его конкурент XR производится в двух вариантах: с памятью 64 ГБ и 128 ГБ.

У обоих устройств шестиядерные процессоры. При этом смартфон SE 2 оснащен флагманским Apple A13 Bionic, который работает с частотой 2,66 ГГц и поддерживает DirectX 12.1. Этот процессор относится к энергоэффективным. Он функционирует, потребляя на 30% меньше энергии, чем его предшественники.

Модель XR имеет процессор Apple A12, с частотой 2,49 ГГц.

Оба устройства:

оснащены 4-ядерным графическим ускорителем;

имеют по 3 ГБ оперативки типа LPDDR4X.

Скорость работы у обоих моделей достойная, а небольшие различия, скорее-всего, будут незаметны.

Характеристики аккумуляторов

Новый SE 2 имеет стандартную батарею емкостью 1821 мАч, такую же, как у своего прототипа iPhone 8. Благодаря энергоэффективному процессору, этот смартфон способен показывать видео на протяжении 13 часов и работать 40 часов в режиме разговоров.

Флагман XR получил батарею 2942 мАч. Она помогает ему прокручивать фильмы около 16 часов и работать в режиме аудио 65 часов.

Особенности камер

Камеры обоих устройств имеют похожие показатели. У каждого телефона главная камера 12 МП, но новая модель SE 2 имеет некоторые преимущества:

современную функцию QuickTake;

улучшенный вариант SmartHDR;

больше фильтров для режима «Портрет». У новенького SE 2 их 6 шт., а у флагмана XR — только три.

Фронтальные камеры у обеих телефонов по 7 МП, при этом модель XR выигрывает, потому что ее камера работает в современном SmartHDR. В новом SE 2 производители установили не такой сложный режим Авто-HDR.

Съемка видео лучше у большеэкранного iPhone XR. Аппарат может работать с Animoji и Memoji и снимает в качестве FullHD с 30 и 60 кадрами/с, в то время как его конкурент только с 30 кадрами/с.

Вывод

Оба устройства достойны внимания пользователей. iPhone XR понравится прогрессивным людям, следящим за модой. Большой экран открывает новые возможности для любителей видеоигр и кинофильмов. Телефон делает селфи высокого качества и отлично снимает видео.

iPhone SE 2 подойдет бизнесменам, которым смартфон нужен для работы. Устройство имеет компактные размеры, удобное управление, небольшой вес. Флагманский процессор справится с самыми сложными задачами, а улучшенная основная камера поможет сделать качественные снимки.