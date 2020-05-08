Северную Корею уличили в строительстве хранилища для ядерных ракет

Власти Северной Кореи строят гигантское хранилище для ядерных ракет недалеко от столицы республики Пхеньяна. Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на данные спутниковых снимков.

По данным издания, база имеет железнодорожную линию, которая соединяет ее с соседними ракетными заводами, а также три строительных ангара и большой подземный склад. Отмечается, что постройка может предназначаться для сборки, хранения и испытания ядерных ракет. По словам исследователей, один из ангаров имеет большую приподнятую центральную секцию, которая достаточно высока для размещения ядерной ракеты Хвасон-14 или Хвасон-15 в вертикальном положении.

Строительство началось в 2016 году и вероятно будет завершено в конце 2020 года или в начале 2021-го. Предполагается, что объект был перепрофилирован из ангара для размещения истребителей, который построили еще в 1980-х, однако позже забросили. Кроме того, для освобождения места под новую базу почти полностью была разрушена деревня Сил Ли, утверждает издание.