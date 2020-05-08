Май 8th, 2020

Саакашвили прокомментировал свое назначение на должность

На своей странице в социальной сети Facebook руководитель Исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ Саакашвили высказался относительно своего назначения на должность. По словам политика, незадолго до того, как был опубликован указ о назначении, у него состоялась встреча с Владимиром Зеленским, который «очень решительно настроен на радикальные реформы и изменения».



«Мне очень понравился его настрой, так как сам факт моего назначения показывает, что он готов идти на неординарные шаги, против которых его отговаривало огромное количество людей. Его преимущественно отговаривали те, кто хотят, чтобы в Украине сохранялся статус-кво, а статус-кво — это болото», — написал он.



Как известно, вчера, 7 мая, глава украинского государства назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ.