Разведка Конгресса опубликовала новые материалы по связям Трампа с Россией

(Блумберг) — Комитет по разведке Палаты представителей опубликовал тысячи страниц стенограмм ранее секретных показаний свидетелей в ходе расследования вмешательства РФ в выборы 2016 года, которое было завершено два года назад, распалив межпартийные обвинения и дав ход интерпретациям на фоне избирательной кампании президента Дональда Трампа.

Пятьдесят семь стенограмм, датированных 2017 и 2018 годами, демонстрируют дружный отпор, который доверенные лица Трампа на каждом шагу давали законодателям-демократам, отказываясь отвечать на вопросы или говоря, что не помнят конкретных моментов.

Зять Трампа Джаред Кушнер заявил комитету 25 июля 2017 года, что он никак не может знать, повлияло ли вмешательство России на результаты выборов, — такую возможность неоднократно отрицал сам президент.

«Кандидат провел отличную кампанию. У него был правильный посыл. Вот почему он победил, — сказал Кушнер, который является старшим советником президента. — То, что могло случиться с некоторыми случаями взломов электронной почты или что было так или иначе опубликовано, могло повлиять или не повлиять на результаты выборов. Мы никогда не узнаем».

Он добавил, что «ни один из тех, кого я знаю, ничего не знал о» взломе электронных писем демократов, которые, как установили спецслужбы, имели отношение к российским оперативникам. «И ни один из тех, кого я знал, ничего не знал о том, как эта информация попадала в WikiLeaks для распространения».

Также были опубликованы показания Дональда Трампа-младшего, бывшего советника предвыборной кампании Трампа в 2016 году Стива Бэннона, бывшего сенатора и генерального прокурора Джеффа Сешнса, а также бывших чиновников администрации Обамы, включая советника по национальной безопасности Сьюзан Райс, генерального прокурора Лоретту Линч и посла при ООН Саманту Пауэр.

«Стенограммы, которые мы публикуем сегодня, показывают именно то, что также раскрыл спецпрокурор Роберт Мюллер — что кампания Трампа и сам Дональд Трамп прибегали к незаконной помощи РФ, в полной мере воспользовались этой помощью, а затем лгали и препятствовали расследованию, чтобы скрыть эти нарушения», — говорится в обнародованном в четверг заявлении демократа Адама Шиффа, председателя Комитета.