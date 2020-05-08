Май 8th, 2020

Печерский суд снял с Маруси Звиробий все процессуальные обязательства

Адвокат Маруси Звиробий сообщил на своей странице в «Фейсбук», что суд принял решение снять с нее все процессуальные обязательства . При этом адвокат волонтерки иронично добавил, что даже в Печерском суде, кажется, начали о чем-то догадываться.



Писаренко отметил, что суд принял решение вернуть прокурору по делу «потерпевшего Зеленского» ходатайство о продлении меры пресечения в виде личного обязательства для его подзащитной. Соответственно, на текущий момент Звиробий не ограничена никакой мерой пресечения в этом «чрезвычайно сложном» деле. Суд вернул ходатайство прокурору, и это постановление не подлежит обжалованию.



Адвокат Звиробий также обратил внимание и на еще один момент. По словам Писаренко, 11 прокуроров Офиса генпрокурора так и не смогли своевременно подготовить и подать в суд релевантное ходатайство. В этой связи возникает логичный вопрос — проблема здесь в некомпетентности самих прокуроров? Или в данной ситуации кто-то намеренно подставляет Ирину Венедиктову, не так давно назначенную на должность генерального прокурора.