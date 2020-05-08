 
 
Май 8th, 2020

Настя Каменских поздравила мужа с Днем рождения

потап в постелиНастя Каменских очень трогательно поздравила своего мужа Потапа с Днем рожденья.  Они  с Алексеем совсем недавно стали супругами,а до этого скрывали свой роман несколько лет. Но,кажется,пара наконец то счастлива.

«Лёша!Медвежонок, мишка мой! Самый любимый и родной мой человек!Каждое утро я просыпаюсь с чувством бесконечной благодарности, что могу обнимать, целовать и любить тебя и быть просто рядышком! Рядышком с самым нежным, чувственным и ласковым человеком! Ты гений! Я знаю, что ты не любишь это слово, но я не перестану тебе повторять, что ТЫ ГЕНИЙ!

Пусть твой талант и этот огонь внутри, магия, которую ты создаёшь для всего мира, не иссякнет никогда! Да что же я говорю, конечно она не иссякнет потому, что ты и ЕСТЬ этот вечный мотор и генератор солнечного луча, который пронзает светом добра и любви! С днём рождения, мой Лешенька!»-написала Настя. 

Tags: , , , , | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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