Май 8th, 2020

Минздрав Израиля назвал дату отмены карантинного режима в стране

В свете улучшения эпидемиологической ситуации в стране Министерство здравоохранения Израиля считает возможным продолжение ослабления карантинного режима вплоть до полной его отмены к середине июня.



Согласно разработанному ведомством плану, послабления должны вводиться поэтапно каждую неделю с учетом реальной ситуации с заболеваемостью COVID-19.







Первый этап послаблений завершился вчера, 7 мая, возобновлением работы тренажерных залов, фитнес-клубов и гостиниц. Последним, правда, пока разрешено открыться в «усеченном формате» — без бассейнов и ресторанов (еда должна доставляться постояльцам в номера).



Вторая фаза послаблений займет две недели. Начиная с 10 мая Минздрав рекомендует возобновить работу детских садов и яслей и разрешить проведение массовых мероприятий на открытом воздухе с участием не более 50 человек. В настоящее время в таких мероприятиях могут участвовать максимум 20 человек.



С 17 мая предлагается открыть музеи и разрешить проведение «бесконтактных» спортивных занятий с участием не более 20 человек.



На третьем этапе послаблений, который должен начаться с 31 мая, предполагается увеличить число участников массовых мероприятий на улице до 100, возобновить занятия в школах в полном объеме, восстановить работу кружков и разрешить проведение сборов детских и юношеских общественных движений. Также планируется открыть предприятия общественного питания, парки, аттракционы, бассейны и возобновить проведение спортивных мероприятий.