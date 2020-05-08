Май 8th, 2020

Microsoft планирует построить в Польше крупнейший центр обработки данных

Американский гигант инвестирует в строительство крупнейшего в Центральной и Восточной Европе центра обработки данных.

Cообщается, что Microsoft стала партнером Национального облачного оператора, созданного государственным банком PKO BP и Польским фондом развития для ускорения цифровизации бизнеса и государственного управления.

Для Польши эта инвестиция станет крупнейшей в сфере IТ за всю историю страны. Проект Digital Valley Poland, в рамках которого и состоялось партнерство Microsoft и облачного оператора, объединяет предприятия, государственные учреждения и университеты.

Проект рассчитан на следующие семь лет и предусматривает строительство в Польше нового локального центра обработки данных, который станет частью глобального облака Microsoft. Дата-центр планируется построить в Варшаве или вблизи столицы.

Отмечается, что Microsoft выделит деньги не только на строительство и инфраструктуру, но и на обучение программистов, инженеров, архитекторов. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий подчеркнул, что данная инвестиция показывает, что цифровой рынок Польши остается привлекательным даже во времена, когда мировая экономика переживает кризис.

Генеральный директор Microsoft Polska Марк Логран, в свою очередь, смело заявил, что Польша может быть технологическим сердцем Европы.