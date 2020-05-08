Май 8th, 2020

Когда в Украине заработает железная дорога

«Укрзализныця» может запустить электрички как начало выхода из карантинного режима работы, сообщил информированный источник в транспортной отрасли.

Предварительно обсуждается, что первыми будут запущены пригородные электропоезда, затем на маршруты выйдут скоростные поезда категории «Интерсити» и «Интерсити +».

После этого, скорее всего, будет запущен полноценное железнодорожное сообщение внутри Украины.При этом запуск международных перевозок будет зависеть от решения, в том числе соседних стран, с которыми налажено пассажирское железнодорожное сообщение.

На данный момент информации о возможных ограничениях по количеству перевезенных пассажиров поездами УЗ после завершения карантина нет.

Как сообщалось, правительство Украины с 11 мая смягчает карантин для малого и среднего бизнеса: Кабмин поддержал предложения Минэкономики расширить перечень разрешенных во время карантина видов хозяйственной деятельности и разрешить работу торгового и бытового обслуживания граждан.