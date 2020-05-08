Май 8th, 2020

Китайский космический корабль нового поколения успешно вернулся на Землю

Китайский космический корабль нового поколения, запущенный на околоземную орбиту 5 мая 2020 года, успешно вернулся на Землю. Согласно сообщению китайского Инженерного управления по космическим пилотируемым полетам (CMSE), корабль успешно совершил посадку в 13:49 по местному времени (8:49 по времени Москвы) 8 мая. На орбите аппарат провел 2 дня 19 часов.

Китайский корабль, разработанный для доставки космонавтов на перспективную орбитальную станцию, рассчитан на перевозку до шести космонавтов. Согласно проекту, масса корабля составит от 14 до 20 тонн в зависимости от версии. Во время состоявшегося испытательного полета на орбите высотой от 300 до 8000 километров на борту корабля экипажа не было. Все прошедшие проверки специалисты признали успешными.

Помимо испытаний различных систем космического корабля, включая теплозащитные экраны и систему управления, китайские специалисты проводили и ряд других исследований. В частности, проводились исследования и испытания нескольких видов смазочных материалов, разработанных для работы в условиях невесомости. Проводились измерения микрогравитации и проверка системы обнаружения утечки воздуха.

На борту космического корабля также был установлен аппарат для запуска наноспутников типа CubeStar. Этот аппарат был создан из металла с помощью аддитивных технологий. Специалисты оценивали пригодность аддитивных технологий для изготовления различного космического оборудования. Наконец, на корабле находились несколько видов семян масличных культур.

Космический корабль нового поколения был выведен на орбиту ракетой-носителем «Чанчжэн-5 B» (CZ-5B). Это был первый запуск ракеты в такой модификации. Прежде Китай запускал тяжелые ракеты-носители CZ-5, рассчитанные на вывод полезной нагрузки на геостационарную орбиту. CZ-5B создана для вывода полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Ракета, рассчитанная для вывода на орбиту полезной нагрузки массой до 25 тонн, имеет стартовую массу 837 тонн.