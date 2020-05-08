Май 8th, 2020 JBL представила наушники с бесконечным сроком работы



В последние годы техническая компания JBL стала невероятно популярной, и связно это в первую очередь с тем, что она производит исключительно качественные наушники и колонки по довольно-таки доступным ценам. В целом, уже сейчас можно считать, что JBL стала одним из самых значимых и крупных игроков своего рынка, с которым все остальные обязаны считаться. Данного производителя даже можно назвать лидером в сегменте наушников, правда с большой натяжкой. Как бы то ни было, JBL, точно так же как и любой другой лидер, должен развивать свою индустрию, привнося в неё что-то действительно новое и полезное.



Руководство вышеуказанной технической компании это прекрасно понимает, и именно поэтому совсем недавно был анонсирован крайне интригующий, смелый и потенциально крайне востребованный продукт – беспроводные наушники Reflect Eternal с «бесконечной» батареей. Звучит это, безусловно, крайне амбициозно и многообещающе, но от того и очень интересно. Как бы то ни было, как же именно производитель сумеет реализовать бесконечное время работы без необходимости подзарядки? Ответ очень прост, и придуман он был уже давным-давно. В Reflect Eternal будут встроены солнечные панели.



Хоть компания и говорит всем о том, что время автономной работы, а так же потенциальный срок службы наушников может быть чуть ли не бесконечным, она всё же поправляет сама себя, добавляя, что подобный результат может быть достигнут только при соблюдении одного единственного условия – наличия источника света. Но к большому сожалению и здесь всё не так просто и однозначно. Дело в том, что на официальном сайте указано, что яркость света, поступающего на солнечные панели, должна составлять по меньшей мере 50000 нит, что в свою очередь означает необходимость именно в прямом солнечном свете. Однако в любом случае это не является каким-то минусом или недостатком, ведь по такому же принципу работают и все остальные солнечные батареи. Да и в целом какое это может иметь значение, если JBL официально заявила о том, что вышеуказанные наушники смогут заряжаться так же и от искусственного освещения, то есть в помещениях.



Правда скорость пополнения аккумулятора в таком случае будет медленнее, однако в любом случае доже этот факт является очень приятным, ведь действительно, это позволит подарить наушникам чуть ли не бесконечную жизнь. В том случае, если вы хотели бы купить себе данные наушники, то вы можете уже сейчас предзаказать их на популярной краудфайдинговой платформе IndieGoGo по цене в 99 долларов. Стоит отметить, что данная стоимость не окончательная, и когда Reflect Eternal поступят уже в полноценную продажу, их цена заметно вырастит. Самое неприятное пожалуй это только то, что ждать их релиза прийдётся ещё довольно-таки долго. Нам обещают, что поставки начнутся лишь в октябре следующего года. JBL представила наушники с бесконечным сроком работы

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