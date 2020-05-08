Илон Маск рассказал, как правильно произносить странное имя его сына

Появившись на свет 4 мая, сын 48-летнего Илона Маска и 32-летней Граймс сразу привлек к себе внимание. Новоиспеченные родители не только показали фото младенца, но и вскоре обнародовали его имя — ребенка они назвали X Æ A-12. Сначала, впрочем, это никто не воспринял всерьез, приняв за шутку, но потом оказалось, что инженер и певица и не думали шутить и действительно так назвали сына. Чуть позже Граймс объяснила, что означает этот набор символов, а вчера Маск наконец рассказал, как следует произносить имя малыша.

X просто произносится как буква «икс», Æ — как «эш». A-12 было моим вкладом. «Архангел-12″ — предшественник SR-71, это самый крутой самолет на свете,

— рассказал он в подкасте Джо Рогана.

В общем, по-русски это может звучать как Икс Эш Эй Твелв.

Маск добавил, что имя на самом деле выбирал не столько он, сколько его возлюбленная, а также отметил, что сейчас стал ценить отцовство еще больше (у него есть пятеро сыновей от предыдущего брака, еще один ребенок умер в возрасте 10 недель).

На самом деле я думаю, что лучше иметь ребенка, когда ты старше. Я ценю это еще больше. Дети удивительны. Это просто здорово!

— поделился он.

Однако у пары, похоже, могут возникнуть проблемы с именем сына. По законам штата Калифорния в имени ребенка должны содержаться только буквы английского алфавита. В противном случае мальчик может не получить свидетельство о рождении. Однако родители малыша пока о смене имени для своего сына ничего не говорили.

Илон Маск и Граймс

В сети уже, впрочем, вовсю шутят над именем новорожденного сына Маска и Граймс и придумывают различные мемы на злобу дня.

Илон: «Наш сын собирается сказать свое первое слово».

Илон Маск и Граймс шлют обновление программного обеспечения для своего сына каждый год на день рождения.

X Æ A-12, когда Илон Маск и Граймс пролили на него воду.