Май 8th, 2020

Гвинет Пелтроу показала свои секс-игрушки

Гвинет Пэлтроу подкинула идей скучающим на самоизоляции. По её мнению, сейчас самое время для секс-игрушек. Они помогут скрасить затворничество. Интим-забавы развлекут одиноких, разнообразят отношения с партнёром. Секс-изделия — эффективный способ примирения. Ведь конфликты нередки при самоизоляции. Мелкие ссоры гасятся любовными утехами.



Актриса представила топ вибраторов, чтобы внести в отношения изюминку. Возглавляет его Womanizer. Он стоит почти две сотни долларов. Прибор порадует дам. Он воздействует на клитор и имитирует оральные ласки. Вибратор Nova располагается на второй строчке. Он имеет форму заячьих ушек. Устройство поможет определиться: внутренняя стимуляция или внешняя? Нижние позиции — у простеньких игрушек по пол сотни долларов. Их конструкция незамысловата. А о применении догадаться не сложно. Вопросов не возникнет даже у дилетантов.



В списке есть и другие модели. Для совместного удовольствия предназначены особые вибраторы. Они подойдут для заскучавших пар. Такие модели — шанс провести время с огоньком. На карантине тоже можно получать острые ощущения. Вибратор длиной 18 см. доставит романтическое удовольствие. Он так и называется — «Романтический вибратор». В списке обозначен его антагонист. Это миниатюрное приспособление для клитора. Этакая «волшебная палочка».

