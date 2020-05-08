Май 8th, 2020

Дизайнеры сделали из масок модный аксессуар

Сегодняшние времена многих заставили носить защитные маски, и возможно такая ситуация побудила многих дизайнеров посмотреть на маску под другим углом. Поэтому некоторые дизайнеры, мастера рукоделия и даже известные дома моды предложили людям очень креативные вариации масок, которые могут стать даже «изюминкой» модного образа.

Так обычная многоразовая маска эволюционирует в модный аксессуар сезона весна 2020. Кстати, некоторые уже поговаривают о том, что маски с нестандартным дизайном станут одним из элементов в моде.

А все потому, что маски не прочь носить модники, молодежь, люди из шоу-бизнеса и даже подростки, аргументируя это разными позициями, некоторые хотят так проявлять свою уникальность и самовыражаться, кто-то хочет подчеркнуть его скромность или скрыть эмоции, а другие считают, что так можно выразить обеспокоенность об экологических проблемах на планете.

Нестандартные маски совершенно не ограничены в материалах для их изготовления, их могут производиться из хлопка, льна, неопрена, но также из гипюрового кружева, полиэстера или натурального шелка.

Их особенность уникальный, характеристичный и яркий дизайн, который дизайнеры создают с помощью оригинальных узоров на ткани, например, цветочного, фруктового или узора пейсли. Но, самой главной особенностью при создании таких изделий является их дизайн.