Арнольд Шварценегер сел на шпагат

Арноль Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер, как известно, спортом занимается всю жизнь. А сейчас, во время пандемии коронавируса, когда он вынужденно находится на самоизоляции дома, кажется, что тренироваться он стал еще больше — своими активностями он часто делится в инстаграме, вдохновляя и подписчиков на занятия спортом.

Вчера 72-летний актер опубликовал новый ролик, в котором продемонстрировал идеальную растяжку. В видео актер с сигарой в зубах сидит на шпагате на столе.

Гибкость так же важна, как и силовая тренировка,

— прокомментировал он видеоролик.

Шварценеггер также провел небольшой мастер-класс, как именно следует тянуться, сделав несколько наклонов в разные стороны. Прилагая для этого немалые усилия, актер отметил, что гордится собой.

Однако в конце ролика становится понятно, что ноги всего лишь бутафория: когда актер отходит от стола, «ноги» остаются лежать на нем.

Поклонники юмор Шварценеггера оценили и не скупились на эмоциональные смайлы в комментариях.

В ближайшее время в семье Арнольда Шварценеггера произойдет радостное событие — его дочь Кэтрин станет мамой (ребенка она ждет от своего мужа Криса Прэтта). Таким образом, сам актер, у которого пятеро детей, впервые станет дедушкой.