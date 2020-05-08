Май 8th, 2020

Ана Седокова рассказала сколько стоит ее шоу-программа

Певица Аня Седокова рассказала о своем шоу в России «Квартира 69». 7 мая вышел новый выпуск программы, гостем которого стал певец Шура. Об этом Анна написала на своей личной странице в Инстаграм.

«Пережив столько сложного в жизни, пройдя через онкологию, реабилитации, безденежье, бесконечные предательства, он продолжает нас веселить и радовать. Он ошибался и не боится признавать своих ошибок. Наверное, он — это я, наверное, я так чувствую все, о чем он сказал у меня в квартире», — написала Седокова.



После этого она призналась, что часто ошибалась, как и герой ее шоу. При том Анна отметила, что она никогда не была образцом.

«Мы снимали наше шоу в последний рабочий день перед карантином. Мы понимали, что завтра долго не будет работы. Я вложила в 4 выпуска почти 4 млн рублей, без единого спонсора или рекламы, я решила все равно снимать, ведь я так давно об этом мечтала. Всю жизнь»,- написала певица.

«Ворвавшись в медиа-пространство с моим шоу, я совершенно не понимала, ни что делать, ни правил, ни законов, но сегодня, в 3 выпуске, мы, кажется, создали прекрасную программу, веселую и немного грустную. И даже она одна стоит до копейки всех потраченных денег», — отметила Анна.