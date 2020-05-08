 
 
Май 8th, 2020

Американский флот появился у границ России

флотШестой оперативный флот американских Военно-морских  утверждает, что целью появления кораблей NATO у российской границы является «проведение операций по обеспечению безопасности». Эсминцы «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и фрегат «Кент» Королевских ВМС Великобритании вошли в акваторию Баренцева моря утром 4 мая.

В сообщении Шестого флота указывается, что NATO уведомило Министерство обороны РФ о манёврах своих кораблей ещё 1 мая. В российском национальном центре управления обороной отметили, что Северный флот отслеживает все действия американских и британских кораблей. Шестой флот США дислоцируется в Средиземном море.

Штаб Шестого флота действует как единая организация со штабом Американских морских сил в Европе: командующий флотом одновременно является заместителем командующего Американскими морскими силами в Европе. Зоной ответственности флота является Средиземное море и прилегающие воды Атлантики, включая подходы к Гибралтару.

 

Tags: , , , , | Category: Новости, Россия, США ﻿
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