Май 8th, 2020

Адам Драйвер в костюме Кайло Рена и другие фото со съемок «Звездных войн»

Фотограф Джон Уилсон выложил на своей странице в Instagram эксклюзивное фото времен «Пробуждения силы», на котором Адам Драйвер примеряет костюм Кайло Рена. Сын Хана Соло и Леи Органы, перешедший на Темную сторону Силы, стал одним из самых ярких персонажей новейшей трилогии, завоевав не меньше поклонников, чем положительные персонажи в лице Рей, По Дэмерона или Финна.

К своему фото Уилсон добавил такую подпись:

Еще больше веселья в честь 4 мая! Для меня позиция хроникера при создании «Пробуждения силы» стала работой мечты. Это значило, что я получил возможность запечатлеть на фото множество сторон производственного процесса: возведение декораций, изготовление реквизита, создание костюмов для всего актерского состава. На этом же снимке можно увидеть невероятно талантливого [художника по костюмам] Майкла Каплана с Адамом Драйвером, который облачился в костюм Кайло Рена. Мое предназначение состояло именно в сохранении таких моментов!

Вместе с тем стала доступна и масса других снимков Уилсона из-за кулис «Звездных войн». Например, в объектив фотографа попали Уорвик Дэвис, Энтони Дэниелс, которому помогают превратиться в C-3PO, гардеробная штурмовиков, а также инженеры, занятые осмотром роботов из фильма.