Май 7th, 2020

Вместо Ким Чен Ына на публике появился двойник — СМИ

Вместо Ким Чен Ына на публике появился двойник — WJ, ссылаясь на анализ фотогарфий из соцсетей пишет о том, что лидера КНДР могли заменить.

Пользователи твиттера пригляделись к новым фотографиям Ким Чен Ына и засомневались, что на кадрах действительно лидер Северной Кореи. Онлайн-конспирологи нашли различия между зубами мужчины на кадрах и главы КНДР, а также бровями и ушами.

Нет, это не он. Зубы, губы, другие черты лица. Абсолютно разные. Взгляните вот на это.

После того как Ким Чен Ын 2 мая впервые за 20 дней появился на публике на открытии фабрики удобрений, пользователи соцсетей заметили на его руке необычное пятно и принялись гадать, откуда оно взялось. Среди версий была и теория о двойнике северокорейского лидера. Но на одном обсуждении красной отметины дело не кончилось. В соцсетях принялись расходиться кадры с главой КНДР, вышедшие в СМИ 2 мая, и более ранние его фотографии. Люди обнаружили на них различия во внешности cына Ким Чен Ира. Так, на одном из самых популярных у конспирологов кадров у «нового» Чен Ына неровные передние зубы.

На другом скриншоте, вызвавшем у людей подозрения, у Ким Чен Ына якобы щели между зубами.



Взгляните на эти два фото и обратите внимание на зубы! На первом — Ким Чен Ын ранее (настоящий?), на втором, показанном RT, Ким Чен Ын сегодня. Взгляните на щель между зубами на втором кадре. Двойник?



Другие аргументы сторонников теории заговора о двойнике Ким Чен Ына: якобы разные мочки ушей, отсутствие и наличие родинок на лице, разные запястья.



Многим комментаторам свежих и старых фотографий главы КНДР было достаточно, чтобы поверить: фабрику удобрений открывал не настоящий Ким Чен Ын.



Но некоторые пользователи соцсетей не спешили верить сторонникам гипотезы о копии Ким Чен Ына. Они обратили внимание, что один из самых виральных кадров, на котором у главы КНДР кривые зубы, явно был отредактирован. Ведь оригинал (опубликован, например, на Associated Press) выглядит совсем иначе. Сравнение двух фото позволяет предположить, что с помощью фотошопа Ыну также были поправлены глаза, губы, брови, щёки и нос.

Возможно, отредактированный снимок был намеренно вброшен в твиттер ради дезинформации или же троллинга, полагают комментаторы. Но это не единственный аргумент конспирологов, который так просто объясняется. Кадр, на котором обращается внимание на запястье Кима, тоже выглядит иначе в оригинале. Правда, не исключено, что причина — не фотошоп, а плохое качество.



Гипотезы о двойниках лидеров государств — одни из самых популярных теорий заговора. Аналогичные слухи и шутки в соцсетях уже какой год ходят о Владимире Путине.