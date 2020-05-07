Май 7th, 2020

В Украине успешно провели испытание нового танкового боеприпаса «Комбат»

Бойцы Вооруженных сил Украины провели испытания новейшего танкового боеприпаса «Комбат», предназначенного для свежей украинской модификации танка «Т-72АМТ». Известно, что разработкой снаряда занимался Киевский бронетанковый завод. Этот танк был укомплектован испытываемым боеприпасом «Комбат». Такая военная техника станет весьма серьезной угрозой для бронетехники из России, которая применяется на Донбассе против ВСУ.



Все без исключения тестирования и испытательные стрельбища контролируются специалистами из государственного НИИ испытаний и сертификации новейших типов вооружений, что должны пополнить арсенал армии Украины.

Также в сообщении отмечается, что новый боеприпас сможет поражать бронетехнику потенциального противника на расстоянии около пяти километров.

Целью таких испытаний является проверка на точность попадания, чтобы уже в самой ближайшей перспективе можно было довести все параметры, а также характеристики то тех показателей, которые были запланированы изначально.