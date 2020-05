В США показали, что будет если сбросить на Москву водородную бомбу мощностью 100 мегатонн — по расчетам, большая часть московской области перестанет существовать в этом случае.

Специалисты в США создали модель поражения территорий, которое могло бы произойти в результате сброса на Москву термоядерной бомбы мощностью 100 мегатонн тротила. Согласно выкладкам, приведенным порталом We Are The Mighty, удар затронул бы не только северо-восток московского региона, но и большую часть Ярославской области. Абсолютные разрушения будут наблюдаться в радиусе до 22 километров, а массовые пожары в радиусе до 65 километров.

Сама взрывная волна ощущалась бы на расстоянии до 80 километров.

Моделирование выполнялось при помощи симулятора NukeMap. В нем также были показаны последствия взрыва 10 000-мегатонной бомбы. Это оружие могло бы стереть с лица земли целые страны, например обе Кореи, Францию, Британию или Германию.

«Даже если бы бомба была сброшена в самом сердце СССР, она отравила бы огромные территории в Западной Европе и, возможно, в США», — пишет автор статьи, которого цитирует Lenta.ru. Однако Штаты не стали разрабатывать столь мощные бомбы и занялись изготовлением ядерного оружия небольшой мощности.