Май 7th, 2020

В Латвии военные так и не смогли отыскать улетевший дрон

В Латвии случилось чрезвычайное происшествие-военные потеряли дрон. Со 2 по 5 мая в Латвии было ограничено использование воздушного пространства из-за того, что в полёте находился неуправляемый беспилотный аппарат. Контроль над дроном был потерян и отыскать летательный аппарат не удалось.

Власти страны для предотвращения опасных ситуаций закрыли воздушное пространство на высоту до 5950 м, а также задействовали авиацию для поиска дрона.

Сообщалось, что 26-килограммовый беспилотник размером 3,5 м на 5,5 м с максимальной скоростью в 70 км/ч был способен лететь либо по прямой, либо кругами. Запаса топлива у дрона хватило на 90 часов полёта и по истечении этого срока, несмотря на то, что беспилотник обнаружить не удалось, воздушное пространство Латвии было открыто.

Дрон исчез в окрестностях Бауски и Адажи и от местных жителей поступило несколько сообщений о возможном падении беспилотника в экстренные службы, однако они не подтвердились. В итоге было принято решение возобновить работу аэропорта Риги, разрешить полёты авиации и ждать информацию об обнаружении упавшего дрона на земле.