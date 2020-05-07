 
 
Май 7th, 2020

В чем сходство кошки и человека

зосяКошки давно и прочно завоевали место в сердцах и домах людей. Эти удивительные животные прекрасно уживаются с человеком и,как утверждают многие кошатники,прекрасно понимают человека. Зоологи собрали несколько фактов,которые подтверждают ,что у кошек и людей много общего.

Кошки в основном правши, а коты в основном левши. Интересный факт — 90% людей правши, а оставшиеся 10% процентов левши, и они в основном мужчины.

Ученые считают, что кошка умеет произносить согласные звуки: м, н, г, х, ф, в. Кошки могут воспроизводить до 100 различных звуков, а собаки только 10.

Мозг кошки, в отличие от собаки, больше похож на мозг человека. Кошки и люди имеют идентичные области мозга, отвечающие за эмоции.Треть владельцев кошек думают, что их питомцы могут читать их мысли.

Нос кошки имеет уникальный отпечаток, так же как и человеческие отпечатки пальцев.

Наверно именно из-за этих причин 95% хозяев кошек регулярно с ними разговаривают.

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