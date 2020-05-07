Май 7th, 2020

У Брэда Питта нашли новый роман

У Брэда Питта нашли новый роман — инсайдерыв рассказали, что необычная подруга актера помогла завязать ему с алкоголем и фактически его спасла.

Самоизоляция лишила людей возможности общения с широким кругом, но ближайшее окружение сплотила. Несмотря на скандальное расставание, отношения 56-летнего Брэда Питта и 44-летней Анджелины Джоли улучшились во время пандемии коронавируса. Как сообщает инсайдер, экс-пара продолжает вместе воспитывать шестерых детей, младшие из которых видятся с отцом раз в несколько дней.

Отношения между Брэдом и Анджелиной сейчас гораздо лучше, чем были раньше: стали по-дружески теплыми. И он, и она стремятся найти решения, которые устроят обоих. Им стало проще решать задачи, связанные с опекунством, — рассказал прессе источник из окружения актеров.

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Старшие приемные сыновья, 18-летний Мэддокс и 16-летний Пакс, не видятся с отцом, а вот 15-летняя Захара, 13-летняя Шайло и 11-летние Нокс и Вивьен бывают в гостях у него раз в несколько дней. К такому соглашению пришли Брэд и Анджелина, причем реализовывать его им не так уж сложно, поскольку Питт и Джоли живут неподалеку друг от друга — в районе Лос-Анджелеса Лос-Фелис. Дорога от особняка актера, которым он владеет 20 лет, до купленного за 25 миллионов долларов дома актрисы занимает десять минут.

По словам инсайдера, Джоли рада трезвому образу жизни Питта (пристрастие актера к алкоголю, напомним, сыграло определенную роль в их расставании). Некоторые информаторы связывают наступление белой полосы в жизни Брэда с появлением рядом с ним 31-летней актрисы Алии Шокат, вместе с которой его по-прежнему видят. Слухи об их романе появились осенью прошлого года. По сведениям инсайдеров, Шокат живет неподалеку от Питта и регулярно бывает у него в гостях.

Они заказывали гамбургеры и пиццу. А иногда катаются по побережью на одном из его автомобилей, — сообщил источник.

Алия Шокат