 
 
Май 7th, 2020

У Брэда Питта нашли новый роман

У Брэда Питта нашли новый роман — инсайдерыв рассказали, что необычная подруга актера помогла завязать ему с алкоголем и фактически его спасла.

Самоизоляция лишила людей возможности общения с широким кругом, но ближайшее окружение сплотила. Несмотря на скандальное расставание, отношения 56-летнего Брэда Питта и 44-летней Анджелины Джоли улучшились во время пандемии коронавируса. Как сообщает инсайдер, экс-пара продолжает вместе воспитывать шестерых детей, младшие из которых видятся с отцом раз в несколько дней.

Отношения между Брэдом и Анджелиной сейчас гораздо лучше, чем были раньше: стали по-дружески теплыми. И он, и она стремятся найти решения, которые устроят обоих. Им стало проще решать задачи, связанные с опекунством,— рассказал прессе источник из окружения актеров.

 

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Брэд Питт и Анджелина Джоли

 

Старшие приемные сыновья, 18-летний Мэддокс и 16-летний Пакс, не видятся с отцом, а вот 15-летняя Захара, 13-летняя Шайло и 11-летние Нокс и Вивьен бывают в гостях у него раз в несколько дней. К такому соглашению пришли Брэд и Анджелина, причем реализовывать его им не так уж сложно, поскольку Питт и Джоли живут неподалеку друг от друга — в районе Лос-Анджелеса Лос-Фелис. Дорога от особняка актера, которым он владеет 20 лет, до купленного за 25 миллионов долларов дома актрисы занимает десять минут.

 

Брэд Питт и Анджелина Джоли

 

По словам инсайдера, Джоли рада трезвому образу жизни Питта (пристрастие актера к алкоголю, напомним, сыграло определенную роль в их расставании). Некоторые информаторы связывают наступление белой полосы в жизни Брэда с появлением рядом с ним 31-летней актрисы Алии Шокат, вместе с которой его по-прежнему видят. Слухи об их романе появились осенью прошлого года. По сведениям инсайдеров, Шокат живет неподалеку от Питта и регулярно бывает у него в гостях.
Они заказывали гамбургеры и пиццу. А иногда катаются по побережью на одном из его автомобилей,— сообщил источник.

 

Алия Шокат

Алия Шокат

 

Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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