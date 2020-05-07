Май 7th, 2020

Съёмочная группа «Аватара» опубликовала новые фотографии с площадки

Фотографии со съёмочной площадки опубликовали в официальном твиттере франшизы «Аватар». На изображениях можно увидеть, что Джеймс Кэмерон руководит подводными съёмками со специального помоста, подвешенного над бассейном.

Актёры, которые участвуют в сценах с погружением, слушают указания режиссёра, сидя на пенопластовых трубках. Это помогает артистам держаться на воде и сохранять силы для дальнейших съёмок.

На фотографиях также заметно, что большая часть бассейна не видна из-за белого покрытия. Как рассказали создатели фильмов, оно состоит из множества плавающих шариков, которые не дают свету с площадки мешать съёмкам под водой.

Ранее съёмочная группа публиковала концепт-арты второго «Аватара», а также фотографию с производственной площадки, на которой изображён фрагмент «Морского дракона» — материнского корабля, который перевозит на своём борту множество видов более мелкой техники.

Джеймс Кэмерон неоднократно заявлял, что продолжения «Аватара» расскажут о подводном мире Пандоры. Всего режиссёр работает над четырьмя фильмами франшизы — съёмки второй и третьей части серии стартовали ещё в сентябре 2017 года.