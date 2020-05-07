Май 7th, 2020

Стивен Кинг обьяснил,почему во времена кризиса его книги становятся еще более актуальными

Король ужасов Стивен Кинг рассказал, почему именно сейчас возрос интерес к произведениям, в которых описываются самые ужасные истории. Писатель объяснил, что когда в мире начинаются тяжелые времена, а сейчас они именно такие, люди начинают тяготеть к самым страшным историям.



«Но когда вы читаете страшную историю, например, «Если оно кровоточит» или «Игра Джеральда» или любую другую работу, которую я написал, то ситуация там даже более ужасна, чем нахождение под домашним арестом без туалетной бумаги», — шутит Стивен Кинг.

Также он подчеркнул, что читая такие книги, люди пытаются отвлечься от текущих проблем, более того, в некоторых случаях чтение ужастиков помогает избавиться от бессонницы, особенно когда, когда вы пребываете в состоянии хронического стресса.



Стивен Кинг является одним из лучших писателей современности. Он написал более 200 произведений.

Самыми известными фильмами по роману этого писателя считаются «Кэрри», «Сияние», «Мертвая зона», «Кристина», «Кладбище домашних животных», «Воспламеняющая взглядом». Кинг является автором не только ужастиков. По его произведению был также снят фильм «Зеленая миля».