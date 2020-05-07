Май 7th, 2020

Стало известно куда пропала Пугачева — источник

Уже больше месяца Алла Пугачева не появлялась в своем инстаграм и на публике, естественно поклонники начали бить тревогу, всё ли в порядке со здоровьем самой популярной певицы страны? Или опасная инфекция добралась и до Пугачевой? Всё-таки Максим Галкин — супруг рабочий, на карантин не уходил, а в его студии «Сегодня вечером» уже половина шоу-бизнеса полегло от «COVID-19». Наконец-то Алла Пугачева прервала молчание и засветилась в инсте Максима. Правда без макияжа, но ничего страшного:

В ролике, Алла Борисовна подпевает в семейном концертном зале Лизе и Гарику, пока те, устраивают танцевальные батлы на сцене. Певица сидит в кресле, но чувствует себя прекрасно. Также певица попросила не переживать своих поклонников за её самочувствие. Всё в порядке, в замке коронавируса — нет.