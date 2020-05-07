Сменившая белую кожу на черную девушка в тяжелом состоянии

Белая девушка, сменившая цвет кожи на черный с помощью нелегальных инъекций, удивила пользователей сети аномальной худобой. На ее снимки обратили внимание журналисты The Sun.

В своем Instagram-аккаунте 23-летняя Ханна Титтензор (Hannah Tittensor) из Белфаста регулярно делится откровенными фотографиями, демонстрируя свою стройную фигуру. Например, на одном из опубликованных снимков она позирует в черном комплекте нижнего белья и грубых ботинках белого цвета.

Чересчур стройная талия девушки шокировала подписчиков. Ежедневно юзеры высказывают ей свое удивление под каждым постом. «Как это возможно иметь такую тонкую талию?», «Выглядит устрашающе», «Ужасно», «Где твои органы?», «Это фотошоп?» — пишут они в комментариях.

Титтензор обрела популярность после появления на британском телешоу This Morning. В эфире она рассказала о своей любви к загару, которая стала толчком к перемене цвета кожи. Так как солярии оказывали лишь временный эффект, девушка добилась желаемого результата с помощью инъекций. Отмечается, что в Великобритании инъекционная процедура, стимулирующая «потемнение» кожи, является незаконной.

По словам Титтензор, некоторое время она подвергалась осуждению в сети. «Из-за того, что мне нравится темный цвет кожи, люди говорили, что я пытаюсь поменять свою расу», — пояснила она. Помимо модификаций с тоном кожи, девушка не раз прибегала к различным процедурам, в частности к увеличению губ и груди.